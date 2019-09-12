Solana Vista and Skyline Back to School Picnic

1/20
The End family (Solana Vista) (No Source)
2/20
Heather and Seth Steinmeier (Solana Vista) (No Source)
3/20
2019 Back to School Picnic for Solana Vista and Skyline families (No Source)
4/20
Solana Beach Schools Foundation representatives Leila Malik and Dawn Seymour (No Source)
5/20
Grady Carter, Michael Sullivan, Jennifer Collins, Sue Martins (Solana Vista) (No Source)
6/20
Carter, Beth, and Annie Lewis (Solana Vista) (No Source)
7/20
Lila and Doug Gilbert (Solana Vista) (No Source)
8/20
Carter, Beth, and Annie Lewis (Solana Vista) (No Source)
9/20
Heather, Caitlin, Mark, and Julia Kowieski (Solana Vista) (No Source)
10/20
Gary Spicer, Sloane Czerwinski (Skyline), Meredith Ketts (No Source)
11/20
Brendan, Heather, and Shawn Moran (Solana Vista) (Jon Clark / Jon Clark)
12/20
Troy (Solana Vista),Gayle, and Sasha (Skyline) Derfus with Marilyn Nugent (No Source)
13/20
Kim, Josh, and Phoebe Higgins (Solana Vista) (No Source)
14/20
James and Catherine Martin (Solana Vista) (No Source)
15/20
Catherine and James Martin (Solana Vista) (No Source)
16/20
The End family (Solana Vista) (No Source)
17/20
Solana Beach Schools Foundation representatives Melissa Herrington and Kim Criscuolo (No Source)
18/20
Lila and Doug Gilbert (Solana Vista) (No Source)
19/20
Danae and Avery Kapsch (Skyline) (No Source)
20/20
Zeke and Tanya Kaplan (Solana Vista) (No Source)
A Back to School Picnic for Solana Vista and Skyline families took place Aug. 26 at the Solana Vista Elementary School campus, sponsored by the PTA and Solana Beach Schools Foundation.
Photos by Jon Clark