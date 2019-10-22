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Photo Galleries

Ashley Falls Spooky House

1/11
Vikram, Anjali, and Gayle Sandra with Ebba Carling  (Jon Clark)
2/11
Cato, Sigrid, and Kelly Carling  (Jon Clark)
3/11
Ivan, Anapaula, and Sebastian Iniguez  (Jon Clark)
4/11
Angela, Vitus, and Lara Schreiner  (Jon Clark)
5/11
Melissa and Maddie Johnson, Sebastian Poole  (Jon Clark)
6/11
Tessa Dorfman, Riley Sanger, Daisy Dorfman, Julia Dorfman, Alexa Sanger, Sarah Sanger  (Jon Clark)
7/11
Yash, Sheela, and Lucky Yadawad  (Jon Clark)
8/11
Manuel and Robert Marquez  (Jon Clark)
9/11
Cato, Sigrid, and Kelly Carling  (Jon Clark)
10/11
Melissa and Oliver Johnson  (Jon Clark)
11/11
Ava and Lindsay Baron, Kaitlyn, Linda, and Dylan Huang  (Jon Clark)
Oct. 22, 2019
2:28 PM
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Ashley Falls Elementary School families and friends celebrated the Halloween season at the school’s popular annual Spooky House Oct. 18.

Photos by Jon Clark Online: delmartimes.net

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