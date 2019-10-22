Ashley Falls Spooky House

1/11
Vikram, Anjali, and Gayle Sandra with Ebba Carling (Jon Clark)
2/11
Cato, Sigrid, and Kelly Carling (Jon Clark)
3/11
Ivan, Anapaula, and Sebastian Iniguez (Jon Clark)
4/11
Angela, Vitus, and Lara Schreiner (Jon Clark)
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Melissa and Maddie Johnson, Sebastian Poole (Jon Clark)
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Tessa Dorfman, Riley Sanger, Daisy Dorfman, Julia Dorfman, Alexa Sanger, Sarah Sanger (Jon Clark)
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Yash, Sheela, and Lucky Yadawad (Jon Clark)
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Manuel and Robert Marquez (Jon Clark)
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Cato, Sigrid, and Kelly Carling (Jon Clark)
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Melissa and Oliver Johnson (Jon Clark)
11/11
Ava and Lindsay Baron, Kaitlyn, Linda, and Dylan Huang (Jon Clark)
Ashley Falls Elementary School families and friends celebrated the Halloween season at the school’s popular annual Spooky House Oct. 18.
Photos by Jon Clark Online: delmartimes.net