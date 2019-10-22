Solana Vista/Skyline Halloween Carnival

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Avery, Parker, and Tami Austin (Jon Clark)
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Sally and Phoebe Rollinson (Jon Clark)
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The annual Halloween Carnival at Solana Vista school (Jon Clark)
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Hudson Domini tries to dunk soccer coach Nick Herrington (Jon Clark)
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Keira Rubio, Emma and Vanessa Torres (Jon Clark)
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The Adler family (Jon Clark)
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Truman and Zoey Forbes (Jon Clark)
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The Brisard family (Jon Clark)
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The Vytopil family (Jon Clark)
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Barajas family (Jon Clark)
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Oliver, Brendan and Mika Frisk (Jon Clark)
Students and their families from Solana Vista and Skyline Elementary Schools enjoyed a fun-filled Halloween Carnival held Oct. 20 at Solana Vista Elementary School.
Photos by Jon Clark Online: delmartimes.net