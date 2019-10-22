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Solana Vista/Skyline Halloween Carnival

1/11
Avery, Parker, and Tami Austin  (Jon Clark)
2/11
Sally and Phoebe Rollinson  (Jon Clark)
3/11
The annual Halloween Carnival at Solana Vista school  (Jon Clark)
4/11
Hudson Domini tries to dunk soccer coach Nick Herrington  (Jon Clark)
5/11
Keira Rubio, Emma and Vanessa Torres  (Jon Clark)
6/11
The Adler family  (Jon Clark)
7/11
Truman and Zoey Forbes  (Jon Clark)
8/11
The Brisard family  (Jon Clark)
9/11
The Vytopil family  (Jon Clark)
10/11
Barajas family   (Jon Clark)
11/11
Oliver, Brendan and Mika Frisk  (Jon Clark)
Oct. 22, 2019
2:30 PM
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Students and their families from Solana Vista and Skyline Elementary Schools enjoyed a fun-filled Halloween Carnival held Oct. 20 at Solana Vista Elementary School.

Photos by Jon Clark Online: delmartimes.net

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