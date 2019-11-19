Solana Ranch Dads’ Club Pancake Breakfast

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The Hawk mascot joins Madeline McCallion, Taylor Ehlers, Heather Balaban, Kylie Clark, Allison Newson (Jon Clark)
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The Flowers family (Jon Clark)
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Tu Diep, Danielle McCallion, Allen Kashani, principal Jerry Jones (Jon Clark)
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Steve and Sarah Ghasemi (Jon Clark)
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Vivienne and Abby Fox (Jon Clark)
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The Zabihi family (Jon Clark)
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Michael Sykes, Peter Gordon (Jon Clark)
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Michael Sykes, Peter Gordon (Jon Clark)
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The Flowers family (Jon Clark)
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Oliver Fox adds condiments to his pancakes (Jon Clark)
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Members of the Solana Ranch DadÕs Club enjoyed participating in the pancake breakfast (Jon Clark)
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Saniyah Thornton, Semaj Wilson, Dennis Thornton (Jon Clark)
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Tu Diep, Danielle McCallion, Allen Kashani, principal Jerry Jones (Jon Clark)
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Mike Nguyen flips pancakes (Jon Clark)
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Larry Baldwin flips pancakes (Jon Clark)
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Steve and Sarah Ghasemi (Jon Clark)
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The Smith family (Jon Clark)
Families gathered Nov. 15 at Solana Ranch Elementary School for a delicious Dads’ Club Pancake Breakfast.
Photos by Jon Clark Online: delmartimes.net