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Solana Ranch Dads’ Club Pancake Breakfast

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The Hawk mascot joins Madeline McCallion, Taylor Ehlers, Heather Balaban, Kylie Clark, Allison Newson  (Jon Clark)
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The Flowers family   (Jon Clark)
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Tu Diep, Danielle McCallion, Allen Kashani, principal Jerry Jones  (Jon Clark)
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Steve and Sarah Ghasemi  (Jon Clark)
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Vivienne and Abby Fox  (Jon Clark)
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The Zabihi family  (Jon Clark)
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Michael Sykes, Peter Gordon  (Jon Clark)
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Michael Sykes, Peter Gordon  (Jon Clark)
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The Flowers family   (Jon Clark)
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Oliver Fox adds condiments to his pancakes  (Jon Clark)
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Members of the Solana Ranch DadÕs Club enjoyed participating in the pancake breakfast  (Jon Clark)
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Saniyah Thornton, Semaj Wilson, Dennis Thornton  (Jon Clark)
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Tu Diep, Danielle McCallion, Allen Kashani, principal Jerry Jones  (Jon Clark)
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Mike Nguyen flips pancakes  (Jon Clark)
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Larry Baldwin flips pancakes   (Jon Clark)
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Steve and Sarah Ghasemi  (Jon Clark)
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The Smith family  (Jon Clark)
Nov. 19, 2019
3:05 PM
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Families gathered Nov. 15 at Solana Ranch Elementary School for a delicious Dads’ Club Pancake Breakfast.

Photos by Jon Clark Online: delmartimes.net

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