Solana Highlands Family Bingo Night

1/12
Angela, Caden, and Christian Fassett (Jon Clark)
2/12
Ericka Jackson, Harper Jackson, Linda Harrison, Mikayla Borys, Kevin Jackson, Austin Jackson (Jon Clark)
3/12
Angela, Caden, and Christian Fassett (Jon Clark)
4/12
Chase, Paula, and Camryn Finkbeiner (Jon Clark)
5/12
Rory and Kinsley Schermerhorn (Jon Clark)
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Pru, Jas, Jude, Cody, and Jen Lange (Jon Clark)
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Gurol, Tyler, Sarah, and Katie Suel (Jon Clark)
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Diane and Martin Borys (Jon Clark)
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Pru, Jas, Jude, Cody, and Jen Lange (Jon Clark)
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Bingo caller James Dooley (Jon Clark)
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Rory and Kinsley Schermerhorn (Jon Clark)
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Emily and Aaron Ball (Jon Clark)
Solana Highlands Elementary School students and families enjoyed a fun-filled Bingo Night Jan. 23.
Photos by Jon Clark Online: delmartimes.net