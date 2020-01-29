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Solana Highlands Family Bingo Night

1/12
Angela, Caden, and Christian Fassett  (Jon Clark)
2/12
Ericka Jackson, Harper Jackson, Linda Harrison, Mikayla Borys, Kevin Jackson, Austin Jackson  (Jon Clark)
3/12
Angela, Caden, and Christian Fassett  (Jon Clark)
4/12
Chase, Paula, and Camryn Finkbeiner  (Jon Clark)
5/12
Rory and Kinsley Schermerhorn  (Jon Clark)
6/12
Pru, Jas, Jude, Cody, and Jen Lange  (Jon Clark)
7/12
Gurol, Tyler, Sarah, and Katie Suel  (Jon Clark)
8/12
Diane and Martin Borys  (Jon Clark)
9/12
Pru, Jas, Jude, Cody, and Jen Lange  (Jon Clark)
10/12
Bingo caller James Dooley  (Jon Clark)
11/12
Rory and Kinsley Schermerhorn  (Jon Clark)
12/12
Emily and Aaron Ball  (Jon Clark)
Jan. 29, 2020
9:34 AM
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Solana Highlands Elementary School students and families enjoyed a fun-filled Bingo Night Jan. 23.

Photos by Jon Clark Online: delmartimes.net

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