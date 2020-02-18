Valentine’s Day Dinner and Dance at Powerhouse

1/21
Terri Pavelko, Gala Yayla (Jon Clark)
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Noreman Orth, T. Pat Stubbs, Marti Gellens Stubbs (Jon Clark)
3/21
Jill Ellis, Judd Westover, Tom and Claire McGreal (Jon Clark)
4/21
Sean and Laura Kuhn (Jon Clark)
5/21
Karl Hostetler, Terri Pavelko, Greet Hostetler (Jon Clark)
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Carrie and Bob Bone (Jon Clark)
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Annie Herlik, Roger Bates (Jon Clark)
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Bob and Holly Anderson (Jon Clark)
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Rosanne Holliday, Claire McGreal, Kristen Druker (Jon Clark)
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Rosanne Holliday, Claire McGreal, Kristen Druker (Jon Clark)
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Table setting for the Del Mar Valentines Day Dinner-Dance (Jon Clark)
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Paella by ÒPaella ValencianaÓ (Jon Clark)
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Doug and Janette Shelton (Jon Clark)
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Sharon Bockoff, Lynne Blakely, Richard Bockoff, Tom Blakely with grandson Mick (Jon Clark)
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Nina Detrow and Russ T Nailz (Jon Clark)
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Music by Carlos Velasco (Jon Clark)
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Sharon Bockoff, Lynne Blakely, Richard Bockoff, Tom Blakely with grandson Mick (Jon Clark)
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Rosanne Holliday, Claire McGreal, Kristen Druker (Jon Clark)
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Paella by ÒPaella ValencianaÓ (Jon Clark)
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Bill and Marla Engel (Jon Clark)
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Dan and Robin Crabtree (Jon Clark)
Community members gathered Feb. 14 for the Friends of the Powerhouse Valentine’s Dinner and Dance held at the Powerhouse Community Center. The event, “Paella with Passion,” included cocktails, entertainment, dinner, dancing and an auction. Visit friendsofthepowerhouse.org
Photos by Jon Clark Online: delmartimes.net